Während einer Busfahrt in Chemnitz: Halskette abgerissen, Mann verletzt

In Chemnitz ist am Sonntagabend während einer Busfahrt ein Mann angegriffen und verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Sonntagabend während einer Busfahrt ein Mann (31) angegriffen und verletzt worden.

In einer Bus der Linie 21 kam es zu dem Vorfall.
In einer Bus der Linie 21 kam es zu dem Vorfall.  © Ralph Kunz

Kurz vor 21 Uhr kam es zu dem Vorfall in einem Bus der Linie 21 in Richtung Ebersdorf.

Der 31-Jährige wurde laut Polizei erst von einem unbekannten Mann in einer für ihn nicht verständlichen Sprache angesprochen.

"Im weiteren Verlauf hatte dann der Unbekannte den 31-Jährigen geschubst und soll dabei seine Halskette abgerissen haben", heißt es weiter. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

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Der Täter flüchtete mit der Kette im Wert von circa 100 Euro aus dem an der Zentralhaltestelle stehenden Bus und rannte Richtung Straße der Nationen.

Der Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben:

  • etwa 1,90 Meter groß

  • dunklerer Teint

  • trug eine löchrige blaue Jeans sowie eine blaue Weste

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes.

Es werden Zeugen, insbesondere weitere Businsassen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, gesucht. Unter der Telefonnummer 0371 387-3448 nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei Zeugenhinweise entgegen.

Titelfoto: Ralph Kunz

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