Junger Mann von hinten attackiert und beklaut: Wieder Raub in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz hat es schon wieder einen Raubüberfall gegeben, diesmal im Stadtteil Rabenstein.

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Raub in Chemnitz-Rabenstein aufgenommen. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Die Tat passierte am frühen Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr. Laut Polizei war ein junger Mann (25) mit dem Bus bis zur Haltestelle Rabenstein-Center gefahren und dort ausgestiegen. Anschließend lief er zur Louis-Schreiter Straße.

"Dort wurde er unvermittelt von hinten attackiert, zu Boden gebracht und geschlagen", berichtet eine Polizeisprecherin.

Der Angreifer nahm dabei seinem Opfer eine Tasche und die Geldbörse ab. Damit verschwanden auch die Ausweispapiere und etwas Bargeld.

Der Täter flüchtete dann in Richtung Oberfrohnaer Straße.