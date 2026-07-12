Junger Mann von hinten attackiert und beklaut: Wieder Raub in Chemnitz
Chemnitz - In Chemnitz hat es schon wieder einen Raubüberfall gegeben, diesmal im Stadtteil Rabenstein.
Die Tat passierte am frühen Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr. Laut Polizei war ein junger Mann (25) mit dem Bus bis zur Haltestelle Rabenstein-Center gefahren und dort ausgestiegen. Anschließend lief er zur Louis-Schreiter Straße.
"Dort wurde er unvermittelt von hinten attackiert, zu Boden gebracht und geschlagen", berichtet eine Polizeisprecherin.
Der Angreifer nahm dabei seinem Opfer eine Tasche und die Geldbörse ab. Damit verschwanden auch die Ausweispapiere und etwas Bargeld.
Der Täter flüchtete dann in Richtung Oberfrohnaer Straße.
Der 25-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
In den vergangenen Tage hatte es mehrere Raubüberfälle in Chemnitz gegeben, hauptsächlich im Zentrum und auf dem Sonnenberg. Zuletzt wurde einem Teenager (17) am Theodor-Körner-Platz ein Handy geraubt. Der Angreifer bedrohte den Jugendlichen dabei mit einem Schraubenzieher,
Titelfoto: Arno Burgi/dpa