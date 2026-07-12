Chemnitzer Zechpreller versteckt sich erst vor Polizei, dann greift er Beamten an

Chemnitz - Erst wollte ein 27 Jahre alter Mann in Chemnitz bestelltes Essen nicht bezahlen, dann versuchte er, sich vor der Polizei zu verstecken. Es nützte ihm alles nichts, denn nun sitzt er im Knast.

Der Vorfall mit dem Lieferdienst-Fahrer passierte in der Gießerstraße. © Maik Börner

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Lette mit einer Gruppe Landsmänner am frühen Sonntag gegen 1.10 Uhr Essen bei einem Lieferdienst bestellt. Als die Speisen in ein Mehrfamilienhaus in der Gießerstraße gebracht wurden, wurde dem Fahrer das Essen abgenommen und der Mann zunächst aus dem Haus gedrängt. Dann schlugen der 27-Jährige und ein 37 Jahre alter Lette den Fahrer.

Nachdem die Polizei an dem Haus eingetroffen war, versuchte sich der 27-Jährige den Maßnahmen zu entziehen und versteckte sich. "Letztlich konnte er jedoch ausfindig gemacht und unter Kontrolle gebracht werden", so eine Polizeisprecherin. Dabei leistete er aber weiter aktiven Widerstand und beleidigte fortwährend die Beamten.

Es stellte sich heraus, dass gegen den 27-Jährigen vier offene Haftbefehle vorlagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Doch das stoppte den Letten noch immer nicht.

"Auch auf der Fahrt dorthin biss er einem Beamten in die Hand und spuckte ihn an. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen", so die Polizei.