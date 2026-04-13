Wegen Kippen! 35-Jähriger im Chemnitzer Zentrum attackiert

Chemnitz - In Chemnitz ist am Sonntag ein Mann (35) in der City wegen Zigaretten angegriffen worden.

Am Neumarkt wurde am Sonntag ein 35-Jähriger attackiert. © Kristin Schmidt

Gegen 11.40 Uhr rauchte der 35-Jährige am Neumarkt, als ihn ein Teenager aus einer vierköpfigen Gruppe heraus nach einer Zigarette fragte.

Als er das verneinte, liefen die Personen laut Polizei erstmal weiter, kamen aber kurze Zeit später zurück.

Einer der jungen Leute nahm die Zigarettenschachtel des 35-Jährigen.

"Als der Mann sie sich zurücknehmen wollte, attackierte ihn einer aus der Gruppe, wodurch er zu Fall kam", heißt es weiter.

Die Täter, die etwa zwölf Jahre alt gewesen sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben sollen, rannten dann mit der Beute im Wert von etwa drei Euro weg.