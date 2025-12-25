Weihnachts-Einbrüche in Chemnitz: Polizei schnappt drei Täter

Chemnitz - Einbrecher-Alarm in Chemnitz an Weihnachten! Besonders an den ruhigen Feiertagen treiben die Täter ihr Unwesen. Doch diesmal konnte die Polizei insgesamt drei Einbrecher auf frischer Tat ertappen - dank aufmerksamer Zeugen.

Einbrecher stiegen in einen Imbiss im Chemnitzer Ebersdorf ein. (Symbolbild) © 123rf/gorgev

In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag beobachteten Anwohner in der Frankenberger Straße (Stadtteil Ebersdorf) zwei Männer, die in einen Imbiss einstiegen.

"Hierzu zerschlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum", so ein Polizeisprecher.

Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten waren so schnell da, dass die Täter noch im Gebäude geschnappt werden konnten.

Die zwei Marokkaner (20, 39) hatten aus der Kasse Bargeld im Wert von etwa 150 Euro genommen. Durch den Einbruch entstand zusätzlich ein Schaden von etwa 1000 Euro.

"Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", teilt die Polizei mit.