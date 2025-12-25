 750

Weihnachts-Einbrüche in Chemnitz: Polizei schnappt drei Täter

In Chemnitz treiben Einbrecher über Weihnachten wieder ihr Unwesen. Die Polizei schnappte drei Tatverdächtige.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Einbrecher-Alarm in Chemnitz an Weihnachten! Besonders an den ruhigen Feiertagen treiben die Täter ihr Unwesen. Doch diesmal konnte die Polizei insgesamt drei Einbrecher auf frischer Tat ertappen - dank aufmerksamer Zeugen.

Einbrecher stiegen in einen Imbiss im Chemnitzer Ebersdorf ein. (Symbolbild)
Einbrecher stiegen in einen Imbiss im Chemnitzer Ebersdorf ein. (Symbolbild)  © 123rf/gorgev

In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag beobachteten Anwohner in der Frankenberger Straße (Stadtteil Ebersdorf) zwei Männer, die in einen Imbiss einstiegen.

"Hierzu zerschlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum", so ein Polizeisprecher.

Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten waren so schnell da, dass die Täter noch im Gebäude geschnappt werden konnten.

Chemnitz: Aggro-Mann randaliert in Chemnitzer Restaurant: Polizei greift durch
Chemnitz Crime Aggro-Mann randaliert in Chemnitzer Restaurant: Polizei greift durch

Die zwei Marokkaner (20, 39) hatten aus der Kasse Bargeld im Wert von etwa 150 Euro genommen. Durch den Einbruch entstand zusätzlich ein Schaden von etwa 1000 Euro.

"Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", teilt die Polizei mit.

Weiterer Vorfall in Chemnitz: Mann wollte Schrottcontainer plündern

Die Polizei schnappte einen Mann (43), der einen Schrottcontainer plündern wollte. (Symbolbild)
Die Polizei schnappte einen Mann (43), der einen Schrottcontainer plündern wollte. (Symbolbild)  © 123RF/angelarohde

Nur wenige Stunden später, gegen 3.50 Uhr, der nächste Vorfall in Chemnitz - diesmal im Stadtteil Kappel.

Zeugen beobachteten auf einem umzäunten Gelände einer Firma in der Straße Usti nad Labem einen Mann (43): Er hatte verschiedene Gegenstände aus einem Schrottcontainer zum Abtransport bereitgestellt. Die Polizei rückte an und schnappte den Russen.

"Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet", teilt die Polizei abschließend mit.

Chemnitz: Mann attackiert Mädchen (16) im Zug: Wenig später dreht er wieder durch
Chemnitz Crime Mann attackiert Mädchen (16) im Zug: Wenig später dreht er wieder durch

Auch im vergangenen Jahr nutzten die Täter gezielt die ruhigen Weihnachtsfeiertage. Damals stiegen die Gangster in eine Kita und eine Schule ein.

Titelfoto: 123rf/gorgev

Mehr zum Thema Chemnitz Crime: