Weihnachts-Einbrüche in Chemnitz: Polizei schnappt drei Täter
Chemnitz - Einbrecher-Alarm in Chemnitz an Weihnachten! Besonders an den ruhigen Feiertagen treiben die Täter ihr Unwesen. Doch diesmal konnte die Polizei insgesamt drei Einbrecher auf frischer Tat ertappen - dank aufmerksamer Zeugen.
In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag beobachteten Anwohner in der Frankenberger Straße (Stadtteil Ebersdorf) zwei Männer, die in einen Imbiss einstiegen.
"Hierzu zerschlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum", so ein Polizeisprecher.
Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten waren so schnell da, dass die Täter noch im Gebäude geschnappt werden konnten.
Die zwei Marokkaner (20, 39) hatten aus der Kasse Bargeld im Wert von etwa 150 Euro genommen. Durch den Einbruch entstand zusätzlich ein Schaden von etwa 1000 Euro.
"Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", teilt die Polizei mit.
Weiterer Vorfall in Chemnitz: Mann wollte Schrottcontainer plündern
Nur wenige Stunden später, gegen 3.50 Uhr, der nächste Vorfall in Chemnitz - diesmal im Stadtteil Kappel.
Zeugen beobachteten auf einem umzäunten Gelände einer Firma in der Straße Usti nad Labem einen Mann (43): Er hatte verschiedene Gegenstände aus einem Schrottcontainer zum Abtransport bereitgestellt. Die Polizei rückte an und schnappte den Russen.
"Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet", teilt die Polizei abschließend mit.
Auch im vergangenen Jahr nutzten die Täter gezielt die ruhigen Weihnachtsfeiertage. Damals stiegen die Gangster in eine Kita und eine Schule ein.
Titelfoto: 123rf/gorgev