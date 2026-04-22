Widerlich! Aggro-Teenager pissen in Chemnitzer City-Bahn

Chemnitz - Respektloser geht es kaum! Drei Teenager (alle 17) rauchten und pullerten am späten Dienstagabend in eine City-Bahn. Gegenüber der Schaffnerin verhielten sie sich aggressiv. Am Chemnitzer Hauptbahnhof wurden sie an die Bundespolizei übergeben.

Der Irrsinn spielte sich gegen 23 Uhr in einer City-Bahn ab, die von Chemnitz nach Aue unterwegs war. Zwei Syrer (beide 17) und ein Russe (17) sorgten für Aufsehen. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatten die Jugendlichen im Zug "geraucht, uriniert und sich aggressiv gegenüber der Zugbegleiterin verhalten". Die Schaffnerin zog sich darauf in die Fahrerkabine zurück.

Die Bundespolizei knöpfte sich am Chemnitzer Hauptbahnhof die drei Teenager vor. Alle drei wurden von der Weiterfahrt ausgeschlossen.

Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, heißt es.