Wohnungseinbruch in Chemnitz: Mehrere Zehntausend Euro Beute!

Chemnitz - Bei einem Wohnungseinbruch in Chemnitz -Kappel machten Unbekannte Beute im Wert von einigen Zehntausend Euro.

Während der Abwesenheit der Mieterin machten unbekannte Täter reichlich Beute in einer Wohnung in Chemnitz-Kappel. (Symbolbild) © 123RF/luckybusiness

Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte am vergangenen Freitag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Salvador-Allende-Straße, nahe der Kreuzung Stollberger Straße/Friedrich-Hähnel-Straße, eingebrochen.

Zwischen 8.30 Uhr und 12.45 Uhr war die Mieterin unterwegs. In dieser Zeit durchsuchten die Einbrecher die Räume und klauten nach einem ersten Überblick Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von einigen Zehntausend Euro.

Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt zum Wohnungseinbruchsdiebstahl.