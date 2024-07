Wohnungseinbruch in Schloßchemnitz: Fotoapparate und Laptops geklaut

Chemnitz - Nachdem in den vergangenen Tagen bereits auf dem Kaßberg in Chemnitz Einbrecher in Wohnungen unterwegs waren, wurde nun auch in Schloßchemnitz eine Wohnung aufgebrochen.

Auch in Schloßchemnitz kam es zu einem Wohnungseinbruch. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

Unbekannte Täter öffneten am Freitag in der Zeit zwischen 12 und 16.50 Uhr gewaltsam eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße.

Es wurden Räume durchsucht und unter anderem verschiedene Fotoapparate inklusive diversem Zubehör sowie zwei Laptops gestohlen.

Die Beute hat einen Wert von circa 2200 Euro.

Im Chemnitzer Ortsteil Rabenstein gab es bereits am vergangenen Mittwoch einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pelzmühlenstraße.