Zwei Jungs von Jugendlichen mit Messer bedroht und beraubt

Chemnitz - Gleich zwei Jungs im Alter von zwölf und 15 Jahren wurden jeweils am Dienstag in Chemnitz von Jugendlichen mit einem Messer bedroht und beraubt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, forderten die beiden ihn auf, seine Umhängetasche zu öffnen. Als sich der Zwölfjährige weigerte, soll ihm einer der Jugendlichen mit einem Messer gedroht haben.

Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Hauptbahnhof.

Auch im Chemnitzer Zentrum wurde ein Jugendlicher bedroht, als er gegen 17.40 Uhr in der Georgstraße unterwegs war. Dort wurde er von zwei unbekannten Jugendlichen aus einer Gruppe heraus in ein Gespräch gewickelt.

Anschließend hielt einer der beiden den 15-Jährigen fest, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte Bargeld. Der Jugendliche ging der Forderung nach, öffnete seine Umhängetasche und der Täter nahm sich zehn Euro aus der Tasche.

Anschließend ging das Duo zurück zu ihrer Gruppe, die sich daraufhin in Richtung Hauptbahnhof entfernte. Der 15-Jährige blieb unverletzt und ging nach Hause.

Am Abend brachte er den Vorfall im Polizeirevier Chemnitz-Nordost in Begleitung einer Angehörigen zur Anzeige.

Er beschreibt den Haupttäter wie folgt:

etwa 16 bis 17 Jahre alt

dünn

dunkler Teint

leichten Oberlippenbart

kurze, schwarze Haare

schwarzes Shirt, schwarz-weiße Jeans und weiß-schwarze Schuhe

Zu seinem Begleiter ist aktuell nur bekannt, dass er etwas längere, schwarze, glatte Haare mit einem Mittelscheitel hatte.



Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesen Zusammenhängen Zeugen. Wer hat Beobachtungen in den Bereichen Martinstraße/Augustusburger Straße oder Georgstraße/Hauptbahnhof gemacht oder kann Angaben zur Identität der beschriebenen Täter machen?

Die Chemnitzer Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.