Zwei Taschendiebstähle in Chemnitz innerhalb kürzester Zeit

Chemnitz - Zwei Frauen (79, 83) wurden am Dienstag in Chemnitz ihre Geldbörsen geklaut. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Die Polizei warnt: Tragt Eure Wertsachen möglichst körpernah oder in verschlossenen Innentaschen der Bekleidung. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Gegen 10.30 Uhr war die 83-Jährige in einem Geschäft in der Weststraße einkaufen. Dabei hatte sie ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen und ließ diese kurzzeitig aus den Augen.

Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Frau, dass ihre Tasche geöffnet und das darin befindliche Portemonnaie geklaut wurde.

Nur wenig später kam es in der Irkutsker Straße zu einem ähnlichen Vorfall. Wie die Polizei mitteilte, war die 79-Jährige in einem Einkaufsmarkt unterwegs und ließ ihre Handtasche im Einkaufswagen ebenfalls kurzzeitig unbeobachtet.

Die unbekannten Täter nutzten die Gelegenheit und klauten die Geldbörse.

In beiden Fällen erlangten die Diebe Portemonnaies mit persönlichen Dokumenten sowie Bargeld in einer Gesamthöhe von etwa 350 Euro.