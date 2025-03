21.03.2025 19:04 780 Das steht bei der Eröffnung des Garagencampus auf dem Programm

Am Freitag fand die Eröffnung des Garagen-Campus in der Zwickauer Straße 164 in Chemnitz statt.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Die Kulturhauptstadt (KuHa) nimmt Fahrt auf: Bei frühlingshaften Temperaturen fand am Freitag die Eröffnung des Garagen-Campus in der Zwickauer Straße 164 in Chemnitz statt. Der Garagencampus wurde am Freitag feierlich eröffnet. Mit dabei waren (v.l.) OB Sven Schulze (53, SPD), Jenny Wittig und Katharina von Storch (29) vom Garagencampus sowie CVAG-Chef Jens Meiwald (61). © Kristin Schmidt Vor allem Musik spielte am Abend eine große Rolle: Neben Soul und Funk in der Garagen-Campus-Bahn sorgten Bands und DJs auch auf der Bühne für gute Stimmung. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Familie. Zum Entdeckertag erwarten die Besucher Mitmachangebote, Spiele und kulinarische Highlights. Die Tanzschule Köhler-Schimmel bietet einen Tanzworkshop an. Chemnitz "Bergdoktor" trifft Bergsteiger in Chemnitz: Hans Sigl ehrt Reinhold Messner Ab 11 Uhr führt der Verein der Gästeführer ein historisches Theaterstück auf. Außerdem pflanzt das Projekt Gelebte Nachbarschaft ab 11.45 Uhr zwei Apfelbäume. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Titelfoto: Kristin Schmidt