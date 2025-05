Eisschnelllauf-Bundesstützpunkt steht auf der Streichliste: Gehen in Chemnitz die Lichter aus?

Chemnitz - Gehen am Eisschnelllauf-Bundesstützpunkt Chemnitz Ende 2026 die Lichter aus? Könnte passieren, wenn das eintritt, was Präsident Matthias Große (57) auf dem Verbandstag der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft in Berlin ankündigt hat.

"Noch ist nicht entschieden, ob überhaupt reduziert werden muss. 2026 beginnt ein neuer Olympiazyklus. Dann muss der Bund entscheiden, was gefördert wird und was nicht", sagt Christian Pöhler (44).

Sollte ein Bundesstützpunkt ab dem Jahr 2027 entfallen, dürfte es den in Chemnitz treffen. "Erfurt hat eine überdachte Halle. Dort kann ganzjährig trainiert werden", erklärt Pöhler: "Am Ende fehlt in Chemnitz einfach die geforderte Infrastruktur. Das ist in Dresden nicht anders. Die dortigen Kader-Athleten werden schon seit Jahren an den Bundesstützpunkt in Berlin delegiert."