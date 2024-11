"Die stumme Prinzessin aus dem Schloßteich" gewinnt Märchenwettbewerb

Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (65, parteilos) zusammen mit den drei Gewinnern (v.l.) René B. Werner (45), Sandra Heymann (41) und Marcus Lehmann (36) bei der Preisverleihung des Schreibwettbewerbs "Dein Chemnitz. Dein Märchen". © Maik Börner

In dem preisgekrönten Märchen von Werner geht es um eine Prinzessin, die in einem Schloss am Chemnitzer Schloßteich lebt und Königin werden soll – doch die Hexe Rubinia hat etwas dagegen.

Rubinia lässt die Schlossturmspitze verschwinden und entführt die Prinzessin. Ob die stumme Prinzessin es schafft, ihren Platz auf dem Thron einzunehmen, bleibt das große Geheimnis der Geschichte.

Auch die Plätze zwei und drei des Wettbewerbs verzaubern mit originellen Ideen und Chemnitz-Bezug. In "Conny und das Carillon" von Sandra Heymann (41) kämpft ein kleines Mädchen mit einem Drachen und dem garstigen Grütznickel.

Marcus Lehmanns (36) "Artur und das Geheimnis der Garage" thematisiert die versteckte Schönheit der Stadt Chemnitz – Kulturhauptstadt Europas 2025 – und feiert den Mut, authentisch zu sein.

Die Illustrationen des Buches stammen von der finnischen Künstlerin Saara Vallineva, die in Chemnitz’ Partnerstadt Tampere lebt und nach einem Aufruf die Gestaltung übernahm. Mit fantasievollen Zeichnungen haucht Vallineva den Märchenfiguren Leben ein.