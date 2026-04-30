ABC-Einsatz in Chemnitz: Das befand sich in dem geöffneten Brief

2.741 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Chemnitz kam es am Donnerstagmittag zum ABC-Einsatz am Donnerstagmittag. Eine Frau öffnete einen Brief mit weißem Pulver.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - ABC-Einsatz am Donnerstagmittag in Chemnitz. Die betroffene AOK-Filiale in der Müllerstraße musste zwischenzeitlich abgeriegelt werden. Wie sich später herausstellte, bestand zu keiner Zeit eine wirkliche Gefahr.

Die AOK-Geschäftsstelle wurde abgeriegelt.
Die AOK-Geschäftsstelle wurde abgeriegelt.  © Jan Härtel

Eine AOK Plus-Mitarbeiterin öffnete gegen 11.40 Uhr in der Poststelle einen Brief, in dem sich ein unbekanntes weißes Pulver befand.

Ersten Erkenntnissen zufolge kamen sie und eine Kollegin mit dem Pulver in Berührung. Sie wurden daraufhin medizinisch untersucht.

Der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr abgesperrt und die Evakuierung über die Polizei veranlasst.

Chemnitz: Sperrmüll in Chemnitz angezündet: Jugendliche unter Verdacht
Chemnitz Feuerwehreinsatz Sperrmüll in Chemnitz angezündet: Jugendliche unter Verdacht

Anschließend betraten die Feuerwehrleute sowie ein ABC-Fachberater das Gebäude, um eine Probe der bis dahin unbekannten Substanz zu nehmen.

"Die Analyse der pulverförmigen Substanz ergab keine akute Gefährdungslage", teilte die Stadt mit.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. "Die Substanz konnte als Kaffeeweißer identifiziert werden", heißt es weiter von der Stadt.

Erstmeldung: 30. April, 15 Uhr; letzte Aktualisierung: 17.45 Uhr

Titelfoto: Jan Härtel

Mehr zum Thema Chemnitz Feuerwehreinsatz: