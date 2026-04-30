ABC-Einsatz in Chemnitz: Das befand sich in dem geöffneten Brief

Chemnitz - ABC-Einsatz am Donnerstagmittag in Chemnitz . Die betroffene AOK-Filiale in der Müllerstraße musste zwischenzeitlich abgeriegelt werden. Wie sich später herausstellte, bestand zu keiner Zeit eine wirkliche Gefahr.

Die AOK-Geschäftsstelle wurde abgeriegelt. © Jan Härtel

Eine AOK Plus-Mitarbeiterin öffnete gegen 11.40 Uhr in der Poststelle einen Brief, in dem sich ein unbekanntes weißes Pulver befand.

Ersten Erkenntnissen zufolge kamen sie und eine Kollegin mit dem Pulver in Berührung. Sie wurden daraufhin medizinisch untersucht.

Der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr abgesperrt und die Evakuierung über die Polizei veranlasst.

Anschließend betraten die Feuerwehrleute sowie ein ABC-Fachberater das Gebäude, um eine Probe der bis dahin unbekannten Substanz zu nehmen.

"Die Analyse der pulverförmigen Substanz ergab keine akute Gefährdungslage", teilte die Stadt mit.