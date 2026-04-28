Rauch über Chemnitz: Was brennt hier?
Chemnitz - Dunkler Rauch war am Dienstagnachmittag über Chemnitz zu sehen: Im Stadtteil Furth brannte es auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma.
Die Feuerwehr rückte gegen 14.30 Uhr in den Fischweg aus. Dort stieg dunkler Rauch in die Höhe, der Qualm breitete sich bis auf die Straße aus.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand glücklicherweise eindämmen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.
Wie es genau zu Brand kommen konnte, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.
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Im Chemnitzer Fischweg kommt es immer wieder zu Bränden. So unter anderem im September 2025. Damals stand ein Container lichterloh in Flammen.
Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)