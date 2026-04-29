Sperrmüll in Chemnitz angezündet: Jugendliche unter Verdacht

Chemnitz - In der Nacht zum Mittwoch wurde in Chemnitz Sperrmüll angezündet. Ein Anwohner musste ins Krankenhaus gebracht werden. Stecken Jugendliche hinter dem Feuer?

Vor dem Haus in der Straße Usti nad Labem zeigt sich ein Bild der Verwüstung. © Ralph Kunz

Gegen 1.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Usti nad Labem im Ortsteil Kappel gerufen. Nahe der Hauswand eines Mehrfamilienhauses standen alte Möbel in Brand.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, schlugen die Flammen beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits an die Hauswand und beschädigten diese.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Jedoch mussten während der Löscharbeiten Teile der Dämmung geöffnet werden, damit sich die Glut nicht weiter ausbreiten konnte.

Der Rauch war aber bereits in eine angrenzende Wohnung im Erdgeschoss gezogen, da der 36-jährige Bewohner offenbar sein Fenster gekippt hatte. Der 36-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fassade des Hauses wurde stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf einen vierstelligen Betrag.