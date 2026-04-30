Flammen schlagen aus Fenstern: Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg
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Chemnitz - Die Chemnitzer Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand auf dem Sonnenberg ausrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Die Rettungskräfte wurden gegen 23.30 Uhr zu dem Feuer auf der Sonnenstraße gerufen.
Aus bislang unbekannter Ursache war in einem leerstehenden Haus in einer Erdgeschosswohnung ein Brand ausgebrochen.
Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits aus zwei Fenstern.
Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzte gab es nicht.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic