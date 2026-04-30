Flammen schlagen aus Fenstern: Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz - Die Chemnitzer Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand auf dem Sonnenberg ausrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen schon Flammen aus zwei Fenstern der Erdgeschosswohnung. © Jan Härtel/Chempic

Die Rettungskräfte wurden gegen 23.30 Uhr zu dem Feuer auf der Sonnenstraße gerufen.

Aus bislang unbekannter Ursache war in einem leerstehenden Haus in einer Erdgeschosswohnung ein Brand ausgebrochen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits aus zwei Fenstern.