Alarm in Chemnitzer Hochhaus: Zwölf Feuerlöscher entleert

In Chemnitz haben unbekannte Täter in einem Wohnhaus in der Brückenstraße zwölf Feuerlöscher entleert.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz musste die Feuerwehr am Samstagabend ausrücken. Einsatzkräfte mussten am Samstagabend zu dem Hochhaus an der Brückenstraße ausrücken. © Jan Haertel/ChemPic Die Polizei sollte gegen 17.35 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Brückenstraße fahren, da aus der ersten Etage Qualm dringen würde. Als die Polizisten ankamen, war schon die Feuerwehr vor Ort. Jedoch gab es keinen Brand - unbekannte Täter hatten sich Zutritt verschafft und dann zwölf Feuerlöscher im gesamten Haus entleert. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Unbekannte Täter entleerten zwölf Feuerlöscher im gesamten Haus. © Jan Haertel/ChemPic Personen wurden dabei nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln und Sachbeschädigung.

