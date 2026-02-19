Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Chemnitz
Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Eine Person kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Chemnitzer Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr in die Münchener Straße gerufen.
Dort soll in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen und eine Person eingeschlossen sein.
Beim Eintreffen der Kameraden öffnete die 52-jährige Bewohnerin der betroffenen Erdgeschosswohnung das Fenster, aus dem dichter Rauch aufstieg.
Grund für die starke Rauchentwicklung war ein angebranntes Essen. Der Brand konnte demnach schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Die 52-Jährige musste wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine vor.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic