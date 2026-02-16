 3.081

Feuerwehreinsatz sorgt für Verkehrschaos in Chemnitz

Am Montag war in einem leerstehenden Haus in Chemnitz der Rauchmelder angesprungen. Der Feuerwehreinsatz sorgte für Verkehrsbehinderungen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Ein Feuerwehreinsatz hat am Montagnachmittag in Chemnitz für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude auch von einer Drehleiter aus.  © Chempic

In einem leerstehenden Haus in der Theaterstraße hat ein Rauchmelder Alarm ausgelöst.

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und prüfte das Gebäude. Ein Feuer konnte aber nicht festgestellt werden.

Die Feuerwehr überprüfte das Haus, um mögliche Gefahren auszuschließen.

Laut Polizei musste die Theaterstraße für den Einsatz gesperrt werden, was im Berufsverkehr in der Chemnitzer Innenstadt für Chaos sorgte.

Der Feuerwehreinsatz sorgte für Verkehrsbehinderungen.  © Chempic

Inzwischen hat sich der Stau aber aufgelöst. Was den Alarm ausgelöst hat, ist noch unklar. Ebenso ob ein Schaden entstanden ist.

