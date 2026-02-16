3.081
Feuerwehreinsatz sorgt für Verkehrschaos in Chemnitz
Chemnitz - Ein Feuerwehreinsatz hat am Montagnachmittag in Chemnitz für Verkehrsbehinderungen gesorgt.
In einem leerstehenden Haus in der Theaterstraße hat ein Rauchmelder Alarm ausgelöst.
Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und prüfte das Gebäude. Ein Feuer konnte aber nicht festgestellt werden.
Die Feuerwehr überprüfte das Haus, um mögliche Gefahren auszuschließen.
Laut Polizei musste die Theaterstraße für den Einsatz gesperrt werden, was im Berufsverkehr in der Chemnitzer Innenstadt für Chaos sorgte.
Inzwischen hat sich der Stau aber aufgelöst. Was den Alarm ausgelöst hat, ist noch unklar. Ebenso ob ein Schaden entstanden ist.
Titelfoto: Chempic