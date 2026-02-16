Feuerwehreinsatz sorgt für Verkehrschaos in Chemnitz

Chemnitz - Ein Feuerwehreinsatz hat am Montagnachmittag in Chemnitz für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude auch von einer Drehleiter aus. © Chempic

In einem leerstehenden Haus in der Theaterstraße hat ein Rauchmelder Alarm ausgelöst.

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und prüfte das Gebäude. Ein Feuer konnte aber nicht festgestellt werden.

Die Feuerwehr überprüfte das Haus, um mögliche Gefahren auszuschließen.

Laut Polizei musste die Theaterstraße für den Einsatz gesperrt werden, was im Berufsverkehr in der Chemnitzer Innenstadt für Chaos sorgte.