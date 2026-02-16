Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Schuhe in Treppenhaus angezündet

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend zu einem Brand in einem Chemnitzer Treppenhaus aus. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Am Sonntagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Zietenstraße ausrücken. Kurz vor 20 Uhr hatte ein Bewohner Rauch im Treppenhaus bemerkt.



Schnell wurde klar: Der Rauch kam von einem Schuhpaar, das in Brand gesetzt wurde. Der Bewohner löschte die Flammen. Boden und Wände des Hausflures wurden beschädigt.

"Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht beziffert", teilt die Polizei mit.