Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Schuhe in Treppenhaus angezündet
Chemnitz - Irre Brandstiftung auf dem Chemnitzer Sonnenberg!
Am Sonntagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Zietenstraße ausrücken. Kurz vor 20 Uhr hatte ein Bewohner Rauch im Treppenhaus bemerkt.
Schnell wurde klar: Der Rauch kam von einem Schuhpaar, das in Brand gesetzt wurde. Der Bewohner löschte die Flammen. Boden und Wände des Hausflures wurden beschädigt.
"Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht beziffert", teilt die Polizei mit.
Unklar ist noch, wer die Schuhe in Brand gesetzt hat. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
