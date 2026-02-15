Verheerender Wohnhausbrand in Chemnitz: Erste Details zur Ursache bekannt
Chemnitz - Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in Chemnitz gibt die Polizei nun erste Details zur Brandursache bekannt.
Am Freitagnachmittag war es in der Straße An der Halde zum Brand einer Doppelhaushälfte gekommen.
Am Samstag wurde der Brandort von einem Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei untersucht.
"Im Ergebnis liegen keine Hinweise auf ein vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführtes Brandgeschehen vor. Im Rahmen der weiterlaufenden Ermittlungen wird insbesondere eine technische Ursache als Auslöser des Feuers geprüft", teilte die Polizei am Sonntag mit.
Zwei Bewohner (w/83; m/86) mussten nach dem Brand ins Krankenhaus gebracht werden.
Trotz des sofortigen Löscheinsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Haushälfte nicht verhindert werden.
Am Haus entstand erheblicher Sachschaden, es ist aktuell nicht mehr bewohnbar.
Titelfoto: Jan Härtel