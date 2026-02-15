Verheerender Wohnhausbrand in Chemnitz: Erste Details zur Ursache bekannt

Chemnitz - Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in Chemnitz gibt die Polizei nun erste Details zur Brandursache bekannt.

In Wittgensdorf stand eine Doppelhaushälfte in Flammen. © Jan Härtel

Am Freitagnachmittag war es in der Straße An der Halde zum Brand einer Doppelhaushälfte gekommen.

Am Samstag wurde der Brandort von einem Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei untersucht.

"Im Ergebnis liegen keine Hinweise auf ein vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführtes Brandgeschehen vor. Im Rahmen der weiterlaufenden Ermittlungen wird insbesondere eine technische Ursache als Auslöser des Feuers geprüft", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zwei Bewohner (w/83; m/86) mussten nach dem Brand ins Krankenhaus gebracht werden.