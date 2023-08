BMW in Chemnitz abgefackelt: Fahrer haut ab!

Chemnitz - Der Innenraum völlig verkohlt, das Auto komplett ausgebrannt: Am Sonntagnachmittag fing ein BMW in Chemnitz Feuer. Die Flammen griffen auf eine Hecke über - die Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindern. Der Fahrer haute nach dem Brand einfach ab.

Erstmeldung: 20. August, 20 Uhr, zuletzt aktualisiert am 21. August, 14.19 Uhr

Was bleibt, ist ein völlig verkohltes Auto und ein enormer Schaden. Dieser dürfte fünfstellig ausfallen.

Offenbar stand der Mann unter Alkoholeinfluss - er wurde von den Beamten in eine Klinik gebracht. Weitere Details, wie etwa die Identität des BMW-Fahrers, machte die Polizei gegenüber TAG24 nicht.

Fakt ist aber: Der Fahrer war zuvor in einen Graben gerutscht, fuhr daraufhin weiter - danach fing das Auto Feuer. Anschließend flüchtete der BMW-Fahrer. Nach einer kurzen Fahndung konnte die Polizei ihn allerdings stellen.

Dort brannte am Nachmittag ein BMW vollständig aus - Totalschaden! Auch eine angrenzende Hecke fing Feuer, die Einsatzkräfte konnten das Ausbreiten der Flammen auf die benachbarte Grünanlage allerdings verhindern.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr zum Feldweg "An der Riesaer Bahnlinie" gerufen. Dieser liegt direkt am Kleingartenverein "KGV Heimaterde" im Stadtteil Ebersdorf.

Erst am Sonntagmittag brannte in Bobritzsch-Hilbersdorf (bei Freiberg) ein Auto völlig aus. Dabei erlitt das Fahrzeug einen Totalschaden, auch eine Hausfassade wurde beschädigt. Das Gebäude selbst geriet jedoch nicht in Brand.

In diesem Fall steht die Brandursache bereits fest: Laut Polizei habe ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.