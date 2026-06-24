Böller-Explosion in Chemnitzer Plattenbau: Frau und Kinder kommen in Klinik

Chemnitz - Explosion in einem Plattenbau in Chemnitz : Chaoten zündeten am Dienstagnachmittag einen Böller im Treppenhaus. Eine Tür und ein Fenster wurden dabei beschädigt - die Feuerwehr musste anrücken. Eine Frau (30), ein Baby (elf Monate) und ein Kind (10) kamen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag zu einem Plattenbau in Chemnitz aus. Dort zündeten Chaoten Pyrotechnik im Treppenhaus. © Chempic

Laut Polizei spielte sich der Irrsinn kurz vor 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Scheffelstraße ab. Demnach hatten Unbekannte einen Böller an einer Wohnungstür gezündet.



Es knallte gewaltig! "Die Detonation beschädigte die Wohnungstür sowie ein Fenster im Treppenhaus", teilt die Polizei mit. Laut Feuerwehr hatten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung auf dem Balkon in Sicherheit gebracht.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Glücklicherweise hatten sich die übrigen Bewohner des Hauses bereits selbstständig ins Freie begeben - eine Evakuierung war nicht notwendig.

Zunächst kümmerten sich die Einsatzkräfte um die 30-jährige Frau, ein elf Monate altes Baby und ein Kind (10) - sie befanden sich während der Explosion in der Wohnung.

"Rettungskräfte brachten die drei Personen aus dem Haus und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus", so die Polizei.