Erneut schwarze Rauchsäule über A4: Brennender Lastwagen sorgt für Stau

Frankenberg - Am Dienstagabend sorgte ein brennender Lastwagen auf der A4 zwischen Chemnitz und Dresden für kilometerlangen Stau.

Eine große Rauchwolke war über der A4 zu sehen. © Erik Hoffmann

Die Feuerwehren mussten gegen 18.45 Uhr auf die Autobahn zwischen Frankenberg und dem Rastplatz "Rossauer Wald" ausrücken.

Ersten TAG24-Informationen zufolge fing die rechte Seite des Aufliegers eines Lkw, der mit Zement gefüllt war, im Bereich der Achsen Feuer.

Der Fahrer reagierte offenbar geistesgegenwärtig und koppelte die Zugmaschine ab. Ob er verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Da der Brand bei der Alarmierung als "groß" eingestuft wurde und es an einer Wasserversorgung auf der Autobahn mangelte, wurden mehrere Wehren alarmiert.

"Es kann nur das Wasser genutzt werden, was wir auf den Autos haben", erklärte Tino Hocke, Einsatzleiter Frankenberg, den Bedarf an Einsatzfahrzeugen.

Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden, woraufhin sich ein kilometerlanger Stau bildete. Zum Glück konnte das Feuer schnell gelöscht und anschließend die linke Fahrspur wieder freigegeben werden.

Zu der Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen dauern noch an.