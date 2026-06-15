Rauchwolke über Chemnitz: Wo brennt es?
Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Wie die Polizei bestätigte, brach am späten Montagnachmittag in Bernsdorf ein Feuer aus.
TAG24-Informationen zufolge brennt es auf dem Gelände des Entsorgungs- und Recyclingbetriebes Sieber in der Thalheimer Straße.
Die Straße ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.
Auch die NINA-Warn-App schlägt Alarm: Anwohner werden gebeten,, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.
Erstinformationen von vor Ort zufolge hatte ein Lastwagen in der Halle Feuer gefangen. Dieses sprang schnell auf den weiteren Inhalt der Lagerhalle über.
Verletzt wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge niemand. Die Mitarbeiter konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.
Weitere Informationen zum Brand liegen derzeit noch nicht vor. Die Löscharbeiten sind derzeit noch in vollem Gange.
Sobald Neuigkeiten zum Feuer vorliegen, informieren wir Euch an dieser Stelle.
Erstmeldung: 15. Juni, 17.35 Uhr; letzte Aktualisierung: 17.52 Uhr
Titelfoto: Jan Haertel