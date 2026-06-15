Explosive Stoffe auf dem Sonnenberg entdeckt: Polizei ermittelt gegen Mieter

Chemnitz - Polizei- und Gefahrstoffeinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Montag! Am Abend wurde der Fund am Stadtrand unschädlich gemacht.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Ausgangsstoffgesetz. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Die Stadt Chemnitz war in der Humboldtstraße wegen nicht spezifizierten Maßnahmen im Einsatz, wobei sie von der Polizeidirektion Chemnitz in Amtshilfe unterstützt wurden.

Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, wurden dabei auch eine Vielzahl von Gefäßen mit chemischen Substanzen gefunden. Umgehend wurde die Untersuchung durch die Berufsfeuerwehr eingeleitet.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fund zum Teil explosiv war, weswegen auch die Einsatzkräfte der USBV-Gruppe (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung) des Landeskriminalamtes Sachsen angefordert wurden.

Bei deren Prüfung bestätigte sich der Verdacht, dass eine Substanz "nicht handhabungssicher" war.

Umgehend brachten die Spezialisten den Stoff an den Stadtrand, wo sie ihn gegen 19.35 Uhr kontrolliert sprengten und so unschädlich machten.