17.09.2023 09:40 3.726 Brand in Kleingarten- und Reitanlage: Feuerwehreinsätze in der Nacht

Feuerwehreinsätze in Chemnitz und Oberlichtenau: In einer Kleingartenanlage brannte eine Laube ab, in einer Pferdesportanlage stand ein Müllhaufen in Flammen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz/Oberlichtenau - In Chemnitz und in Oberlichtenau war die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag im Einsatz. In der Heinersdorfer Straße in Chemnitz brannte eine Laube ab. © Harry Härtel Gegen 1.25 Uhr hatte ein 44-Jähriger in einer Gartenanlage in der Heinersdorfer Straße eine Laube betreten, als plötzlich ein Feuer ausbrach. "Womöglich löste ausströmendes Gas in der Hütte das Feuer aus. Der Garteninhaber wurde schließlich nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen", heißt es von der Polizei. Die Laube brannte komplett ab. Chemnitz Feuerwehreinsatz Irre Brandserie geht weiter: Wieder Feueralarm am Chemnitzer Harthwald Am heutigen Sonntag wird der Brandort untersucht. Brandstiftung auf dem Gelände der Reitanlage? In Oberlichtenau musste die Feuerwehr zweimal zu Bränden auf dem Gelände einer Reitanlage ausrücken. © Harry Härtel In Oberlichtenau (Landkreis Mittelsachsen) kam es gegen 3.45 Uhr zu einem Großbrand in einer Reitanlage. Ein Zeuge hatte einen Feuerschein im Bereich des Talweges gesehen und die Einsatzkräfte gerufen. Auf dem Gelände hatte laut Polizei ein größerer Holzstapel Feuer gefangen. Die Flammen hatten sich bereits auf eine angrenzende Lagerhalle ausgebreitet. Gegen 4.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, die Einsatzkräfte mussten jedoch gegen 6.25 Uhr erneut zur Reitanlage ausrücken. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehr kämpfte gegen Gießerei-Großbrand: Das hat Chemnitz jetzt vor "Diesmal brannte Stroh, welches auf dem Gelände gelagert wurde. Auch diesen Brand konnten die Feuerwehrleute rasch unter Kontrolle bringen. Weder Menschen noch Tiere wurden bei den Feuern verletzt. Schadensangaben liegen derzeit noch nicht vor", so die Polizei weiter. Die Chemnitzer Kriminalpolizei wird sich die Brandausbruchsstellen auf der Reitanlage genauer anschauen. "Aktuell ist nicht auszuschließen, dass unbekannte Täter die Feuer vorsätzlich gelegt haben", heißt es abschließend. Gartenlaube in Frankenberg abgefackelt: 25.000 Euro Schaden Gegen 1.20 Uhr kamen in Frankenberg Feuerwehr und Polizei in einer Kleingartenanlage in der Straße Am Damm zum Einsatz. Hier stand aus noch unklarer Ursache eine Gartenlaube in Flammen. "Der Brand griff zügig und noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte auf eine benachbarte Laube über. Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen", teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Laube brannte aus, eine benachbarte Hütte wurde ebenfalls beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf circa 25.000 Euro. Am heutigen Sonntag wird sich ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei vor Ort ein genaueres Bild machen.

Titelfoto: Harry Härtel