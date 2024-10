Brandstiftung? Feuer in altem Industriegebäude in Chemnitz

In Schloßchemnitz brannte am heutigen Montag eine Industriebrache. Die Polizei prüft nun, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Waren hier Zündler am Werk? Schon wieder brannte es in Chemnitz in einem verfallenen Industriegebäude.

In diesem alten Industriegebäude in Chemnitz brach am heutigen Montagnachmittag ein Feuer aus - womöglich durch Brandstiftung. © Haertelpress Die Feuerwehr wurde am heutigen Montag gegen 14.30 Uhr zur alten Industriebrache an der Matthesstraße in Schloßchemnitz gerufen. In einer völlig heruntergekommenen Halle war ein Feuer ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte betraten das Gebäude mit Atemschutzmasken und konnten den Brand schnell löschen. Die Ursache ist noch unklar. Derzeit prüft die Polizei, ob es sich um Brandstiftung handelt. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.