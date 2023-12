01.12.2023 11:32 2.234 Brandstiftung? Feuer in Wohnung am Klinikum Chemnitz

In der Flemmingstraße in Chemnitz hat es am Freitagmorgen einen Wohnungsbrand gegeben. Die Feuerwehr kam zum Einsatz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagmorgen in Chemnitz! Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in die Flemmingstraße ausrücken. © Harry Härtel Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr ans Klinikum Chemnitz in der Flemmingstraße alarmiert. Dort war in einer Wohnung des Hochhauses in der neunten Etage ein Brand ausgebrochen. Das Feuer war im Badezimmer entstanden. Das Haus musste nicht evakuiert werden. Laut Polizei hatte hier der Brandmelder ausgelöst, es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar: "Es wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen", teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung wird geprüft.

Titelfoto: Harry Härtel