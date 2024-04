28.04.2024 09:58 5.843 Brandstiftung in Chemnitz: Feuer in Abstellkammer

In der Sonnenstraße in Chemnitz hat es am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Chemnitz! Am Samstagabend kam die Feuerwehr in der Sonnenstraße zum Einsatz. © Harry Härtel Gegen 20.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Sonnenstraße auf den Sonnenberg gerufen. Die Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen, es wurde niemand verletzt. In einer Abstellkammer des Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Ein Mieter und die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, sodass sich die Schäden in Grenzen hielten. Chemnitz Feuerwehreinsatz Irrer Ausbruch in Chemnitz: Feuerwehr-Staffel jagt Wasserbüffel per Drohne "Erste Ermittlungen vor Ort zeigten, dass ein unbekannter Täter das Feuer in der Kammer gelegt hatte", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung laufen. Erstmeldung: 27. April, 22.21 Uhr, zuletzt aktualisiert: 28. April, 9.58 Uhr

Titelfoto: Harry Härtel