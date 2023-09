24.09.2023 08:30 1.336 Brandstiftung in Chemnitz? Feuerwehreinsatz im Heckertgebiet

In Chemnitz gab es am Samstagabend einen Brand in einem Wohnhaus in der Albert-Köhler-Straße.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Brandstiftung im Chemnitzer Heckertgebiet? Die Feuerwehr musste am Samstagabend in die Albert-Köhler-Straße zu einem Brand ausrücken. © Harry Härtel Gegen 20 Uhr wurde am gestrigen Samstag die Feuerwehr in die Albert-Köhler-Straße alarmiert. Hier war aus noch unklarer Ursache in einem Plattenbau im Hausflur im 5. Wohngeschoß ein Feuer ausgebrochen. Offenbar brannte hier abgelagerte Pappe. Im Treppenhaus kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Chemnitz Feuerwehreinsatz Reifenplatzer! 410.000 Euro Schaden nach Lkw-Brand auf A72 Nach ersten Vor-Ort-Informationen mussten mehrere Bewohner ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Harry Härtel