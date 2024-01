05.01.2024 13:00 5.635 Brandstiftung? Laube in Chemnitz abgebrannt

In der Nacht zu Freitag brannte eine Laube in der Straße An der Dresdner Bahnlinie in Chemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Nacht zu Freitag ist in Chemnitz eine Laube abgefackelt. Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten des Feuers auf andere Lauben verhindern. © Harry Härtel Gegen 2.40 Uhr stand in der Straße An der Dresdner Bahnlinie in einer Kleingartenanlage aus noch unklarer Ursache eine Gartenlaube in Flammen. Polizisten hatten einen Feuerschein bemerkt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Lauben verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Laube brannte komplett nieder. "Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, wobei abschließende Schadensangaben noch ausstehen", teilte die Polizei mit. Zur Brandursache wird ermittelt, der Brandort wird noch am heutigen Freitag untersucht. Erstmeldung: 5. Januar, 6.37 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13 Uhr

Titelfoto: Harry Härtel