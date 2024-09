Brandstiftung? Opel in Chemnitz komplett abgefackelt, Flammen greifen auf Garage über

Chemnitz - Wie konnte das passieren? In Chemnitz fackelte am Samstagabend ein Opel neben einer Garage komplett ab! Das Feuer griff auch auf eine angrenzende Garage über. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Feuerwehreinsatz in Chemnitz-Harthau: Am Samstagabend war ein Auto an einer Garage in Brand geraten. Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen. © Chempic

Gegen 21 Uhr stand der Opel in der Straße "Försterwinkel" im Stadtteil Harthau in Flammen. Schnell rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an und kämpfte gegen den Brand. Die Flammen Griffen auch auf eine angrenzende Garage über.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr das Ausbreiten des Brandes auf Wohnhäuser und einen angrenzenden Wald verhindern. Dennoch entstand am Opel ein Totalschaden - er brannte völlig aus. Auch die Garage wurde durch das Feuer beschädigt.

Laut ersten Informationen wurde eine Person durch den Brand verletzt.

Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Die große Frage bleibt: War es Brandstiftung?