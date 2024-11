16.11.2024 16:01 1.347 Brennender Altkleider-Container in Chemnitz

Feueralarm am Samstagnachmittag in Chemnitz! In der Bernsdorfer Straße brannte ein Altkleider-Container.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feueralarm am Samstagnachmittag in Chemnitz! Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Container konnte verhindert werden. © Haertelpress Ersten Informationen zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr in die Bernsdorfer Straße gerufen. An der Ecke Ulbrichtstraße brannte dort ein Altkleider-Container. Passanten hatten offenbar eine Person am Container beobachtet, die möglicherweise für das Brandgeschehen verantwortlich war. Bisher konnte jedoch noch kein Tatverdächtiger geschnappt werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Bei Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Leiche in Wohnung entdeckt Verletzt wurde aktuellen Informationen zufolge niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Auch zum entstandenen Sachschaden liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Titelfoto: Haertelpress