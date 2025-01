25.01.2025 10:25 934 Chemnitz: Brand in Kleingarten

In einem Garten in Chemnitz-Wittgensdorf gab es in der Nacht zum Samstag einen Brand.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz-Wittgensdorf gab es in der Nacht zum Samstag einen Brand in einem Kleingarten. In der Nacht zum Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr Wittgensdorf in die Bahnhofstraße ausrücken. © Harry Härtel Gegen 1.45 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Wittgensdorf zu dem Feuer in die Bahnhofstraße ausrücken. Auf einem Gartengrundstück brannte nach ersten Informationen ein Holzstapel. Das Gartenhaus wurde durch das Feuer am Dach beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Harry Härtel