22.08.2024 15:54 Chemnitz: Chaoten setzen Büchertauschregal in Flammen

Was für eine dämliche Aktion: In Chemnitz zündeten Unbekannte ein Büchertauschregal an. Viele Bücher wurden dadurch zerstört.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Sinnlose Zerstörungswut in Chemnitz: Chaoten zündeten in der Nacht zum heutigen Donnerstag ein öffentliches Bücherregal an, das zum Tauschen genutzt wird. Zahlreiche Bücher wurden zerstört. Das Büchertauschregal in Chemnitz-Markersdorf ist völlig zerstört: Unbekannte zündeten es in der Nacht zu Donnerstag an. © Haertelpress Kurz vor Mitternacht stand das Büchertauschregal in der Alfred-Neubert-Straße in Flammen. Schnell rückte die Feuerwehr an und löschte den Brand. "Verletzt wurde niemand", so eine Polizeisprecherin. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unbekannt. Fakt ist aber: Durch den Brand wurden zahlreiche Bücher zerstört. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. "Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung", heißt es abschließend.

Titelfoto: Haertelpress