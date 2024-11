30.11.2024 11:22 840 Chemnitz: Kind spielt mit Feuerzeug und löst Wohnungsbrand aus

Ein Kind löste am gestrigen Freitagabend einen Brand in einem Wohnblock an der Bernsdorfer Straße in Chemnitz aus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Ein Kind spielte am gestrigen Freitagabend mit einem Feuerzeug herum und löste damit einen Brand im Kinderzimmer aus. Ein Kind löste am gestrigen Freitagabend einen Brand in diesem Wohnblock an der Bernsdorfer Straße aus. © Haertelpress Das Unglück geschah gegen 19 Uhr in einem Wohnblock an der Bernsdorfer Straße. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Junge in seinem Kinderzimmer mit einem Feuerzeug gespielt und damit einen Brand ausgelöst. "Beim ersten Löschversuch zog sich die Mutter (40) des Jungen leichte Verletzungen zu", heißt es von der Polizei. Das Kind blieb unverletzt. Glücklicherweise konnte die Polizei den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Wie hoch der Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.

Titelfoto: haertelpresshaertelpress