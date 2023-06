Chemnitz: Mehrere Bewohner nach Wohnungsbrand evakuiert, Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Chemnitz - In der Nacht zum Montag wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Chemnitz von einem Feuer überrascht.

Nach dem Wohnungsbrand ist das gesamte Haus aktuell nicht bewohnbar. © Haertelpress

Die Einsatzkräfte wurden ersten Informationen zufolge gegen 1.30 Uhr in die Annenstraße 8 gerufen, wo es in der zweiten Etage brannte.

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, hatten sich Unbekannte Zutritt in die Wohnung im zweiten Stock verschafft, in der sich ein 27-Jähriger aufhielt. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand sollen sie den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen der Chemnitzer Kriminalpolizei dauern weiterhin an.

Mehrere Personen mussten von den Feuerwehrleuten aus ihren Wohnungen gerettet werden. Der 27-Jährige sowie drei weitere männliche Hausbewohner im Alter von 20, 45 und 74 kamen wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser.

Alle anderen Bewohner wurden vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht, da das gesamte Haus aktuell nicht bewohnbar ist.