Chemnitzer Feuerwehr muss zweimal auf den Sonnenberg ausrücken
Chemnitz - Gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden musste die Chemnitzer Feuerwehr auf den Sonnenberg ausrücken. Ging es beim ersten Einsatz um den Brand in einer Wohnung, so konnte beim zweiten Einsatz ein Mieter seine Wohnung nicht verlassen.
Der Wohnungsbrand ereignete sich am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Kirsch-Straße. Dabei setzte ein Mieter (47) wohl fahrlässig einen Tisch im Wohnzimmer in Brand (Sachschaden: rund 100 Euro).
Die Kameraden konnten die Flammen rechtzeitig löschen.
Der mutmaßliche Brandverursacher wurde zwischenzeitlich ins Krankenhaus wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung eingeliefert. Gegen den Deutschen wird nun ermittelt.
Zu einem ungewöhnlicheren Einsatz rückte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen in die Zietenstraße aus.
Dort war eine Wohnungstür im 2. Stock verriegelt, die der Mieter (47) innerhalb der Wohnung jedoch nicht von selbst öffnen konnte.
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Bei der "Türnotöffnung" verschafften sich die Einsatzkräfte per Drehleiter über ein gekipptes Fenster Zugang zur Wohnung. Anschließend wurde die Wohnungstür von innen geöffnet.
Titelfoto: Bildmontage: Harry Härtel/haertelpress, Jan Härtel