Vollsperrung in Chemnitz: Brand in Müllauto
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Chemnitz - Die Scheffelstraße in Chemnitz musste am Montagmorgen wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden.
Aus noch ungeklärter Ursache fing die Ladung eines Müllfahrzeuges an, zu brennen.
Die Feuerwehr rückte an. Der Müll wurde vor Ort aus dem Fahrzeug auf die Straße geladen und abgelöscht.
Die Scheffelstraße musste wegen der Löscharbeiten und zur Beräumung des Mülls zwischen Dr.-Salvador-Allende-Straße und Helbersdorfer Straße in beide Richtungen gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Härtel