Vollsperrung in Chemnitz: Brand in Müllauto

Chemnitz - Die Scheffelstraße in Chemnitz musste am Montagmorgen wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden.

Die Ladung des Müllautos fing plötzlich Feuer. © Jan Härtel

Aus noch ungeklärter Ursache fing die Ladung eines Müllfahrzeuges an, zu brennen.

Die Feuerwehr rückte an. Der Müll wurde vor Ort aus dem Fahrzeug auf die Straße geladen und abgelöscht.