E-Scooter fängt in Chemnitzer Wohnung Feuer

Chemnitz - Feueralarm am Dienstagabend in Chemnitz ! In einer Wohnung im Ortsteil Kappel fing ein E-Scooter Feuer.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. © Jan Härtel

Gegen 21.20 Uhr ging die Meldung über einen brennenden Gegenstand bei der Rettungsleitstelle Chemnitz ein.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brannte in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Straße Usti Nad Labem ein E-Roller.

Die Mieterin versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen. Da dies nicht gelang, brachte ein Nachbar den brennenden Roller über das Treppenhaus nach draußen.

Die Mieterin wurde noch vor Ort von den Rettungskräften untersucht. Es wurde eine leichte Rauchgasvergiftung festgestellt. Eine weitere medizinische Versorgung war jedoch nicht nötig.

Laut der Feuerwehr war ein technischer Defekt die Brandursache.