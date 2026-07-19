Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Auto geht in Flammen auf
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Chemnitz - In Chemnitz ist am Samstagabend ein Auto komplett abgefackelt.
Gegen 19.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Goetheweg im Ortsteil Röhrsdorf alarmiert.
Dort stand ein Auto in Flammen. Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten und brannte aus.
Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte aber verhindert werden.
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Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch nicht vor.
Zur Brandursache laufen nun die Ermittlungen.
Titelfoto: Jan Härtel