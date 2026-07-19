Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Auto geht in Flammen auf

Chemnitz - In Chemnitz ist am Samstagabend ein Auto komplett abgefackelt.

Nicht mehr zu retten: Das Fahrzeug brannte aus. © Jan Härtel

Gegen 19.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Goetheweg im Ortsteil Röhrsdorf alarmiert.

Dort stand ein Auto in Flammen. Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten und brannte aus.

Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte aber verhindert werden.

