Citroën in Chemnitz abgefackelt! War es Brandstiftung?

Chemnitz - Feuer-Alarm in Chemnitz ! In der Nacht zum Mittwoch ging ein geparkter Citroën in Flammen auf. Die Feuerwehr kämpfte gegen den Brand, dennoch fackelte das Auto komplett ab. Nun ermittelt die Polizei .

Von dem Citroën blieb nach dem Brand nicht mehr viel übrig. © Chempic

Gegen 23 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Wiesenstraße aus. Dort stand ein am Straßenrand abgestellter Citroën in Flammen.



Mit Löschschaum versuchten die Feuerwehrleute, die Flammen zu löschen - vergeblich. Das Fahrzeug brannte komplett ab. Übrig blieb nur der verkohlte Rahmen des Autos.



Unklar ist aktuell noch, wie es zum Feuer kommen konnte. Ein Brandursachenermittler soll am Mittwoch zum Einsatz kommen.