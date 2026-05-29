Feueralarm in Chemnitz: Haben hier Kinder gezündelt?
Chemnitz - Feueralarm am Freitagabend in Chemnitz!
Wie das Lagezentrum Chemnitz gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr in die Scharmhorststraße.
Dort ist in mehreren Containern ein Feuer ausgebrochen. Anwohnern zufolge sollen Kinder dort gezündelt haben.
Laut Lagezentrum dauern die Ermittlungen derzeit an. Ob tatsächlich Kinder den Brand gelegt haben, kann derzeit noch nicht bestätigt werden.
Die Flammen griffen auch auf ein in der Nähe abgestellten Škoda über.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.
Erstmeldung: 29. Mai, 20.23 Uhr; letzte Aktualisierung: 21.23 Uhr
Titelfoto: privat, haertelpress