Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Garage brennt komplett aus

Chemnitz - Am frühen Mittwochabend ist in Chemnitz eine Garage komplett ausgebrannt.

Die Garage brannte komplett aus. © Jan Härtel/Chempic

Die Feuerwehr wurde gegen 18 Uhr zu einer Garagenanlage an der Helbersdorfer Straße gerufen. Dort stand eine Garage in Vollbrand.

Obwohl die Feuerwehr schnell eingriff, war die Garage nicht mehr zu retten.

Nach ersten Informationen konnte ein Übergreifen auf andere Garagen verhindert werden.