Containerbrände in Chemnitz: Polizei schnappt Teenie-Mädels!

Etwa drei Stunden später hörte eine Anwohnerin der Marie-Tilch-Straße einen lauten Knall. Daraufhin stellte sie fest, dass zwei Mülltonnen in Flammen standen. Auch in diesem Fall konnte die Feuerwehr den Brand umgehend löschen. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Johannes-Dick-Straße gerufen, wo bis dahin Unbekannte eine Mülltonne auf ungeklärter Art in Brand setzten.

Kurze Zeit später konnte die alarmierte Polizei im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahme drei weibliche Tatverdächtige im Alter von 13, 15 und 19 Jahren im Nahbereich feststellen.

Die drei Mädchen gestanden, dass sie sowohl in der Johannes-Dick-Straße sowie in der Marie-Tilch-Straße die Brände an den Mülltonnen gelegt haben. Der brandbedingte Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Bereits am vergangenen Wochenende meldete die Polizei mehrere brennende Container. So brannten am Freitag kurz vor Mitternacht in der Wolgograder Allee insgesamt fünf Mülltonnen an und am Samstagabend drei Papierkörbe im Andrépark an der Henriettenstraße. Auch in diesen Fällen wurde niemand verletzt.

Ob sich das Trio auch für diese Taten verantworten muss, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.