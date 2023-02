14.02.2023 16:01 2.468 Containerbrand in Chemnitzer City: 41-jähriger Tatverdächtiger gestellt

Am Montagabend stand in der Chemnitzer City ein Papiercontainer in Brand. Dank der Beschreibung der Anwohner konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagabend in Chemnitz! Ein 41-jähriger Deutscher wird verdächtigt, in Chemnitz einen Papiercontainer angezündet zu haben. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr Chemnitz in die Bahnhofstraße zu einem Mülltonnenplatz gerufen. Anwohner meldeten, dass ein Unbekannter dort einen Papiercontainer anzündete und sich dann zu Fuß entfernte. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und zügig löschen. Durch den Brand entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Nur kurze Zeit später bemerkte die Polizei im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einen Fußgänger in der Bahnhofstraße, auf den die Täterbeschreibung der Anwohner zutraf. Gegen den 41-jährigen Deutschen wurden die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa