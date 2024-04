29.04.2024 06:22 1.778 Flammen schlagen aus Fenstern: Feuerwehreinsatz in Chemnitz

In Chemnitz brannte es in der Nacht zu Montag in einem leerstehenden Gebäude in Altchemnitz.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am späten Sonntagabend in Chemnitz. In der Nacht zu Montag brannte es in einem leerstehenden Gebäude in Altchemnitz. © Chempic Die Feuerwehr wurde gegen 22.45 Uhr auf die Schulstraße in Altchemnitz gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache brannte es in einem leerstehenden Gebäude. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Über die Brandursache und den entstandenen Schaden ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen. Als die Chemnitzer Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen schon aus den Fenstern. © Chempic Während der Löscharbeiten musste die Schulstraße voll gesperrt werden.

Titelfoto: Chempic