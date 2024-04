Chemnitz: 200.000 Euro Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Chemnitz - Im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf hat es am Sonntag in einem Einfamilienhaus gebrannt.

Am Sonntagnachmittag hat es in diesem Wohnhaus in Chemnitz-Röhrsdorf gebrannt. © Chempic

Das Feuer war am späten Nachmittag in der Straße Haardt ausgebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Feuer in einer überdachten Außenterrasse ausgebrochen und hatte dann auf das Wohnhaus übergegriffen.

Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Nach den aktuellen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein Defekt an einer Ladevorrichtung brandursächlich war.